Анчелотти оценил игру Винисиуса в «Реале»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о работе с вингером Винисиусом Жуниором. Он заявил, что футболист прибавил в каждом аспекте.

«Мы проделали успешную работу с Винисиусом. Он хорошо прибавил в каждом аспекте. На данный момент Винисиус больше сосредоточен на победе в Лиге чемпионов, нежели на индивидуальных достижениях», — заявил Анчелотти на пресс-конференции.

Футболист считается одним из фаворитов на «Золотой мяч». В минувшем сезоне чемпионата Испании отметился 15 голами и 5 результативными передачами.

За «Реал» 23-летний полузащитник играет с лета 2018 года.