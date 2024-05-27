Хави — следующему тренеру «Барселоны»: «Его ждет трудная ситуация»

Главный тренер «Барселоны» Хави после заключительного матча чемпионата Испании против «Севильи» (2:1) дал совет следующему тренеру каталонцев.

«Дайте ему понять, что его ждет трудная ситуация. «Барселоне» и так сложно, но ситуация еще труднее. Ему придется много работать, потому что это непросто», — приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо.

24 мая «Барселона» объявила, что 44-летний Хави покинет свой пост. Ожидается, что его место займет немецкий специалист Ханс Флик.