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Сегодня, 17:02

«Мальорка» обыграла «Хетафе» благодаря двум голам в концовке матча

Алина Савинова
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«Мальорка» на выезде одержала победу над «Хетафе» в матче 38-го тура чемпионата Испании — 2:1.

Счет на 48-й минуте игры открыл защитник хозяев Гастрон Альварес. Гости забили два гола в концовке встречи — на 90-й минуте отличился Ведат Мурики, а на 90+3-й точным ударом отметился Пабло Маффео.

«Хетафе» с 43 очками располагается на 12-м месте в турнирной таблице ла лиги. «Мальорка» набрала 40 баллов и поднялась на 14-ю позицию, обойдя «Сельту» (40), которая позже в воскресенье сыграет против «Валенсии».

Испания. Ла Лига. 38-й тур
26 мая, 15:00. Coliseum Alfonso Perez (Хетафе)
Хетафе
1:2
Мальорка

Футбол
ФК Мальорка
ФК Хетафе
0
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 38 29 8 1 87-26 95
2
 Барселона 37 25 7 5 77-43 82
3
 Жирона 38 25 6 7 85-46 81
4
 Атлетико 38 24 4 10 70-43 76
5
 Атлетик 38 19 11 8 61-37 68
6
 Р. Сосьедад 38 16 12 10 51-39 60
7
 Бетис 38 14 15 9 48-45 57
8
 Вильярреал 38 14 11 13 65-65 53
9
 Валенсия 37 13 9 15 38-43 48
10
 Осасуна 38 12 9 17 45-56 45
11
 Алавес 37 12 9 16 35-45 45
12
 Хетафе 38 10 13 15 42-54 43
13
 Севилья 37 10 11 16 47-52 41
14
 Мальорка 38 8 16 14 33-44 40
15
 Сельта 37 10 10 17 44-55 40
16
 Лас-Пальмас 37 10 9 18 32-46 39
17
 Р. Вальекано 38 8 14 16 29-48 38
18
 Кадис 38 6 15 17 26-55 33
19
 Альмерия 38 3 12 23 43-75 21
20
 Гранада 38 4 9 25 38-79 21
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24.05 22:00
Жирона – Гранада
 7 : 0
25.05 15:00
Осасуна – Вильярреал
 1 : 1
25.05 17:15
Р. Сосьедад – Атлетико
 0 : 2
25.05 19:30
Альмерия – Кадис
 6 : 1
25.05 19:30
Р. Вальекано – Атлетик
 0 : 1
25.05 22:00
Реал – Бетис
 0 : 0
26.05 15:00
Хетафе – Мальорка
 1 : 2
26.05 17:15
Сельта – Валенсия
 - : -
26.05 17:15
Лас-Пальмас – Алавес
 - : -
26.05 22:00
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