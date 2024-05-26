«Мальорка» обыграла «Хетафе» благодаря двум голам в концовке матча

«Мальорка» на выезде одержала победу над «Хетафе» в матче 38-го тура чемпионата Испании — 2:1.

Счет на 48-й минуте игры открыл защитник хозяев Гастрон Альварес. Гости забили два гола в концовке встречи — на 90-й минуте отличился Ведат Мурики, а на 90+3-й точным ударом отметился Пабло Маффео.

«Хетафе» с 43 очками располагается на 12-м месте в турнирной таблице ла лиги. «Мальорка» набрала 40 баллов и поднялась на 14-ю позицию, обойдя «Сельту» (40), которая позже в воскресенье сыграет против «Валенсии».