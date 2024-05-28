Начо: «Я решил, что буду делать, когда сезон закончится»

Защитник «Реала» Начо поделился мнением о своем будущем в мадридском клубе.

«Я решил, что буду делать, когда сезон закончится, но я не буду этого говорить, сейчас неподходящее время. Быть капитаном или выиграть Лигу чемпионов не изменит моего решения», — приводит слова Начо Radioestadio Noche.