«Реал Сосьедад» победил «Эспаньол», «Осасуна» выиграла у «Эйбара»

«Реал Сосьедад» дома одержал победу над «Эспаньолом» (2:1) в матче 33-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Сан-Себастьяне.

В составе хозяев отличились форварды Виллиан Жозе и Александр Исак. У гостей — единственный гол забил защитник Давид Лопес.

«Реал Сосьедад» с 48 очками занимает 8-е место в турнирной таблице ла лиги. «Эспаньол» — 20-я строчка и 24 балла.

Чемпионат Испании. Лига 1

33-й тур

«Реал Сосьедад» — «Эспаньол» — 2:1 (0:1)

Голы: Давид Лопес, 10 (0:1). Виллиан Жозе, 56 (1:1). Исак, 84 (2:1).

«Реал Сосьедад»: Мойя, Монреаль, Льоренте, Сальдуа (Элустондо, 82), Ле Норман, Порту, Мерино, Субельдия (Субименди, 46), Виллиан Жозе (Исак, 82), Янузай (Эдегор, 45+1), Оярсабаль.

«Эспаньол»: Диего Лопес, Кабрера, Вила, Эспиноса, Давид Лопес (Виктор Санчес, 83), Гомес, Рока, Мелендо (У Лэй, 60), Меламед (Дардер, 46), Эмбарба (Кальери, 82), Рауль де Томас (Кампусано, 90).

Предупреждения: Меламед, 34. Субельдия, 37. Субименди, 50.

Судья: Санчес Мартинес (Испания).

2 июля. Сан-Себастьян. Стадион «Аноэта».

В параллельной игре «Эйбар» проиграл «Осасуне» (0:2) в матче 33-го тура ла лиги. У команды из города Памплон дублем отметился хабвек Рубен Гарсия.

«Осасуна» — 11-е место и 44 балла в турнирной таблице чемпионата Испании. «Эйбар» — 16-я строчка и 35 очков.

Чемпионат Испании. Лига 1

33-й тур

«Эйбар» — «Осасуна» — 0:2 (0:1)

Голы: Р.Гарсия, 6 (0:1). Р.Гарсия, 74 (0:2).

«Эйбар»: Дмитрович, Хосе Анхель, Бигас, Корреа (Инуи, 73), Оливейра, Кристофоро (Диоп, 59), Экспосито, Педро Леон (Мари, 85), Кике (Кике, 84), Шарлес (Серхио Энрич, 59), Де Бласис.

«Осасуна»: Эррера, Лато, Дав.Гарсия, Видаль, Эрнандес, Ойер, Торрес, Р.Гарсия (Брашанац, 78), Монкайола (Иньиго Перес, 88), Арнаис (Барха, 78), Гальего (Кардона, 53).

Предупреждения: Корреа, 4. Гальего, 45.

Судья: Мунуэра Монтеро (Испания).

2 июля. Эйбар. Стадион «Ипуруа».