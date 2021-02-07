«Реал Сосьедад» в большинстве разгромил «Кадис»

«Реал Сосьедад» с крупным счетом обыграл «Кадис» в матче 22-го тура чемпионата Испании (4:1). Весь второй тайм «Кадис» провел в меньшинстве после удаления защитника Мауро Маркоса.

По дублю в свой актив записали нападающие Микель Оярсабаль и Александр Исак.

Чемпионат Испании. Лига 1

22-й тур

«Реал Сосьедад» — «Кадис» — 4:1 (2:0)

Голы: Оярсабаль, 26 — с пенальти (1:0). Оярсабаль, 34 (2:0). Исак, 54 (3:0). Исак, 59 (4:0). Искиэрдо, 65 (4:1).

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Монреаль, Элустондо, Горосабель, Ильярраменди (Сильва, 63), Мерино, Субельдия (Саньян, 83), Гевара, Янузай (Меркеланс, 63), Оярсабаль (Барренечеа, 83), Исак (Фернандес, 74).

«Кадис»: Ледесма, Кала (Эспино, 61), Карселeн (Алькала, 46), Фали, Мауро, Йенссон (Гарридо, 17), Негредо (Шапонич, 60), Переа, Лосано (Собрино, 46), Санчес, Искиэрдо.

Предупреждения: Искиэрдо, 38. Собрино, 89.

Удаление: Мауро, 45+3.

Судья: Писарро Гомес (Испания).

7 февраля. Сан-Себастьян. Стадион «Аноэта».