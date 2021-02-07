«Реал Сосьедад» в большинстве разгромил «Кадис»
«Реал Сосьедад» с крупным счетом обыграл «Кадис» в матче 22-го тура чемпионата Испании (4:1). Весь второй тайм «Кадис» провел в меньшинстве после удаления защитника Мауро Маркоса.
По дублю в свой актив записали нападающие Микель Оярсабаль и Александр Исак.
Чемпионат Испании. Лига 1
22-й тур
«Реал Сосьедад» — «Кадис» — 4:1 (2:0)
Голы: Оярсабаль, 26 — с пенальти (1:0). Оярсабаль, 34 (2:0). Исак, 54 (3:0). Исак, 59 (4:0). Искиэрдо, 65 (4:1).
«Реал Сосьедад»: Ремиро, Монреаль, Элустондо, Горосабель, Ильярраменди (Сильва, 63), Мерино, Субельдия (Саньян, 83), Гевара, Янузай (Меркеланс, 63), Оярсабаль (Барренечеа, 83), Исак (Фернандес, 74).
«Кадис»: Ледесма, Кала (Эспино, 61), Карселeн (Алькала, 46), Фали, Мауро, Йенссон (Гарридо, 17), Негредо (Шапонич, 60), Переа, Лосано (Собрино, 46), Санчес, Искиэрдо.
Предупреждения: Искиэрдо, 38. Собрино, 89.
Удаление: Мауро, 45+3.
Судья: Писарро Гомес (Испания).
7 февраля. Сан-Себастьян. Стадион «Аноэта».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2020-2021/
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