Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Реал Сосьедад» в большинстве разгромил «Кадис»

17:54
Теги:

«Реал Сосьедад» с крупным счетом обыграл «Кадис» в матче 22-го тура чемпионата Испании (4:1). Весь второй тайм «Кадис» провел в меньшинстве после удаления защитника Мауро Маркоса.

По дублю в свой актив записали нападающие Микель Оярсабаль и Александр Исак.

Чемпионат Испании. Лига 1

22-й тур

«Реал Сосьедад» — «Кадис» — 4:1 (2:0)

Голы: Оярсабаль, 26 — с пенальти (1:0). Оярсабаль, 34 (2:0). Исак, 54 (3:0). Исак, 59 (4:0). Искиэрдо, 65 (4:1).

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Монреаль, Элустондо, Горосабель, Ильярраменди (Сильва, 63), Мерино, Субельдия (Саньян, 83), Гевара, Янузай (Меркеланс, 63), Оярсабаль (Барренечеа, 83), Исак (Фернандес, 74).

«Кадис»: Ледесма, Кала (Эспино, 61), Карселeн (Алькала, 46), Фали, Мауро, Йенссон (Гарридо, 17), Негредо (Шапонич, 60), Переа, Лосано (Собрино, 46), Санчес, Искиэрдо.

Предупреждения: Искиэрдо, 38. Собрино, 89.

Удаление: Мауро, 45+3.

Судья: Писарро Гомес (Испания).

7 февраля. Сан-Себастьян. Стадион «Аноэта».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2020-2021/

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир