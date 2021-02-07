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Окампос избежал перелома ноги

19:53
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Нападающий «Севильи» Лукас Окампос избежал перелома ноги в матче 22-го тура чемпионата Испании против «Хетафе» (3:0), сообщает AS. Форвард был заменен в начале второго тайма, а когда покидал поле на носилках, то сказал тренеру Хулену Лопетеги: «Они уничтожили мою ногу».

Окампосу еще предстоит пройти углубленное обследование, которое определит серьезность травмы, однако уже сейчас отмечается, что перелома у него нет.

В нынешнем сезоне 26-летний аргентинец провел 21 матч и забил 4 мяча в ла лиге.

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