«Бетис» обыграл «Реал Сосьедад» и поднялся в зону Лиги чемпионов
«Бетис» в матче 12-го тура чемпионата Испании обыграл «Реал Сосьедад» со счетом 2:0.
Отличились Хуан Крус и Борха Иглесиас.
После этого матча «Бетис» с 23 очками поднялся на четвертое место в турнирной таблице, «Реал Сосьедад» опустился на пятую строчку.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|12
|10
|2
|0
|29-10
|32
|
2
|Барселона
|12
|10
|1
|1
|29-4
|31
|
3
|Атлетико
|12
|7
|2
|3
|20-12
|23
|
4
|Бетис
|12
|7
|2
|3
|16-8
|23
|
5
|Р. Сосьедад
|12
|7
|1
|4
|16-15
|22
|
6
|Атлетик
|12
|6
|3
|3
|20-12
|21
|
7
|Осасуна
|12
|6
|2
|4
|13-11
|20
|
8
|Вильярреал
|12
|5
|3
|4
|14-8
|18
|
9
|Р. Вальекано
|12
|5
|3
|4
|17-14
|18
|
10
|Валенсия
|12
|4
|3
|5
|18-14
|15
|
11
|Вальядолид
|12
|4
|2
|6
|11-17
|14
|
12
|Мальорка
|12
|3
|4
|5
|10-13
|13
|
13
|Альмерия
|12
|4
|1
|7
|15-20
|13
|
14
|Эспаньол
|12
|2
|5
|5
|15-20
|11
|
15
|Сельта
|12
|3
|2
|7
|13-24
|11
|
16
|Жирона
|12
|2
|4
|6
|16-20
|10
|
17
|Кадис
|12
|2
|4
|6
|8-24
|10
|
18
|Севилья
|12
|2
|4
|6
|11-19
|10
|
19
|Хетафе
|11
|2
|4
|5
|11-19
|10
|
20
|Эльче
|11
|0
|4
|7
|8-26
|4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|28.10
|22:00
|
Мальорка – Эспаньол
|1 : 1
|29.10
|15:00
|
Альмерия – Сельта
|3 : 1
|29.10
|17:15
|
Кадис – Атлетико
|3 : 2
|29.10
|19:30
|
Севилья – Р. Вальекано
|0 : 1
|29.10
|22:00
|
Валенсия – Барселона
|0 : 1
|30.10
|16:00
|
Осасуна – Вальядолид
|2 : 0
|30.10
|18:15
|
Реал – Жирона
|1 : 1
|30.10
|20:30
|
Атлетик – Вильярреал
|1 : 0
|30.10
|23:00
|
Р. Сосьедад – Бетис
|0 : 2
|31.10
|23:00
|
Эльче – Хетафе
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|13
|
|
Борха Иглесиас
Бетис
|8
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|7
|П
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|6
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|5
|
|
Родригу
Реал
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Херман Пеццела
Бетис
|10
|2
|2
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|5
|2
|0
|
|
Давид Гарсия
Осасуна
|10
|1
|5
Новости