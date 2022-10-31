«Бетис» обыграл «Реал Сосьедад» и поднялся в зону Лиги чемпионов

«Бетис» в матче 12-го тура чемпионата Испании обыграл «Реал Сосьедад» со счетом 2:0.

Отличились Хуан Крус и Борха Иглесиас.

После этого матча «Бетис» с 23 очками поднялся на четвертое место в турнирной таблице, «Реал Сосьедад» опустился на пятую строчку.