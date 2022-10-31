«Реал» недоволен работой арбитров в матче с «Жироной»: «Спорное судейство лишило Мадрид победы»
«Реал» выразил недовольство работой судей в матче 12-го тура ли лиги с «Жироной» (1:1), опубликовав на своем сайте статью под названием «Спорное судейство лишило Мадрид победы».
Главным арбитром встречи был Марио Мелеро Лопес. В конце матча судья назначили пенальти в пользу «Жироны» после попадания мяча в руку хавбеку Марко Асенсио. Одиннадцатиметровый реализовал Кристиан Стуани. Позже арбитр не засчитал гол вингера Родриго Гоэса, а также удалил полузащитника Тони Крооса, показав ему вторую желтую карточку.
«Жирона» сравняла счет при помощи спорного пенальти после использования ВАР арбитром за игру рукой Асенсио, и он также отменил гол Родриго, так как счел, что игрок совершил фол... Система ВАР обратила внимание судьи на игру рукой Асенсио на 77-й минуте. На кадрах видно, что мяч попал в живот Асенсио и отскочил от него. Судья отправился к монитору и указал на точку.
Наша команда бросила все силы в атаку и на 89-й минуте сумела сделать счет 2:1, но Мелеро Лопес отменил гол из-за фола на вратаре. В добавленное время состав команды Анчелотти сократился до десяти человек, поскольку Кроос получил вторую желтую карточку.
Сегодня у Мадрида лишь одно очко, но команда сохраняет место на вершине таблицы ла лиги", — написано в статье на сайте «Реала».
После матча главный тренер команда Карло Анчелотти заявил, что судья несправедливо назначил пенальти в пользу «Жироны».
«Реал» с 32 очками занимает первое место в чемпионате Испании.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|12
|10
|2
|0
|29-10
|32
|
2
|Барселона
|12
|10
|1
|1
|29-4
|31
|
3
|Атлетико
|12
|7
|2
|3
|20-12
|23
|
4
|Бетис
|12
|7
|2
|3
|16-8
|23
|
5
|Р. Сосьедад
|12
|7
|1
|4
|16-15
|22
|
6
|Атлетик
|12
|6
|3
|3
|20-12
|21
|
7
|Осасуна
|12
|6
|2
|4
|13-11
|20
|
8
|Вильярреал
|12
|5
|3
|4
|14-8
|18
|
9
|Р. Вальекано
|12
|5
|3
|4
|17-14
|18
|
10
|Валенсия
|12
|4
|3
|5
|18-14
|15
|
11
|Вальядолид
|12
|4
|2
|6
|11-17
|14
|
12
|Мальорка
|12
|3
|4
|5
|10-13
|13
|
13
|Альмерия
|12
|4
|1
|7
|15-20
|13
|
14
|Эспаньол
|12
|2
|5
|5
|15-20
|11
|
15
|Сельта
|12
|3
|2
|7
|13-24
|11
|
16
|Жирона
|12
|2
|4
|6
|16-20
|10
|
17
|Кадис
|12
|2
|4
|6
|8-24
|10
|
18
|Севилья
|12
|2
|4
|6
|11-19
|10
|
19
|Хетафе
|11
|2
|4
|5
|11-19
|10
|
20
|Эльче
|11
|0
|4
|7
|8-26
|4
|28.10
|22:00
|
Мальорка – Эспаньол
|1 : 1
|29.10
|15:00
|
Альмерия – Сельта
|3 : 1
|29.10
|17:15
|
Кадис – Атлетико
|3 : 2
|29.10
|19:30
|
Севилья – Р. Вальекано
|0 : 1
|29.10
|22:00
|
Валенсия – Барселона
|0 : 1
|30.10
|16:00
|
Осасуна – Вальядолид
|2 : 0
|30.10
|18:15
|
Реал – Жирона
|1 : 1
|30.10
|20:30
|
Атлетик – Вильярреал
|1 : 0
|30.10
|23:00
|
Р. Сосьедад – Бетис
|0 : 2
|31.10
|23:00
|
Эльче – Хетафе
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|13
|
|
Борха Иглесиас
Бетис
|8
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|7
|П
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|6
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|5
|
|
Родригу
Реал
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Херман Пеццела
Бетис
|10
|2
|2
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|5
|2
|0
|
|
Давид Гарсия
Осасуна
|10
|1
|5