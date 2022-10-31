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«Реал» недоволен работой арбитров в матче с «Жироной»: «Спорное судейство лишило Мадрид победы»

«Реал» выразил недовольство судейством в матче с «Жироной»
Анна Горшкова
Корреспондент
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«Реал» выразил недовольство работой судей в матче 12-го тура ли лиги с «Жироной» (1:1), опубликовав на своем сайте статью под названием «Спорное судейство лишило Мадрид победы».

Главным арбитром встречи был Марио Мелеро Лопес. В конце матча судья назначили пенальти в пользу «Жироны» после попадания мяча в руку хавбеку Марко Асенсио. Одиннадцатиметровый реализовал Кристиан Стуани. Позже арбитр не засчитал гол вингера Родриго Гоэса, а также удалил полузащитника Тони Крооса, показав ему вторую желтую карточку.

«Жирона» сравняла счет при помощи спорного пенальти после использования ВАР арбитром за игру рукой Асенсио, и он также отменил гол Родриго, так как счел, что игрок совершил фол... Система ВАР обратила внимание судьи на игру рукой Асенсио на 77-й минуте. На кадрах видно, что мяч попал в живот Асенсио и отскочил от него. Судья отправился к монитору и указал на точку.

Наша команда бросила все силы в атаку и на 89-й минуте сумела сделать счет 2:1, но Мелеро Лопес отменил гол из-за фола на вратаре. В добавленное время состав команды Анчелотти сократился до десяти человек, поскольку Кроос получил вторую желтую карточку.

Сегодня у Мадрида лишь одно очко, но команда сохраняет место на вершине таблицы ла лиги", — написано в статье на сайте «Реала».

После матча главный тренер команда Карло Анчелотти заявил, что судья несправедливо назначил пенальти в пользу «Жироны».

«Реал» с 32 очками занимает первое место в чемпионате Испании.

Источник: https://www.realmadrid.com/en/news/2022/10/30/1-1-refereeing-controversy-robs-madrid-of-win
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