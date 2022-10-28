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Сегодня, 12:00

Ла лига, 12-й тур: «Барселона» в гостях у «Валенсии», «Реал — «Жирона» и другие игры

«Барселона» в гостях у «Валенсии», «Реал сыграет с «Жироной» в матчах 12-го тура ла лиги
Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
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Карим Бензема.
Фото Global Look Press

28 октября стартует 12-й тур чемпионата Испании по футболу. «Барселона» на выезде сыграет с «Валенсией», «Реал» примет дома «Жирону» и другие встречи.

«СЭ» проведет онлайн-трансляции игр ла лиги. Видеотрансляции доступны в прямом эфире на платформе «Окко Спорт».

Испания. Лига 1. 12-й тур
28 окт, 22:00. Visit Mallorca Stadium (Пальма-де-Мальорка)
Мальорка
Эспаньол
Испания. Лига 1. 12-й тур
29 окт, 15:00. Estadio de los Juegos Mediterraneos (Альмерия)
Альмерия
Сельта
Испания. Лига 1. 12-й тур
29 окт, 17:15. Estadio Nuevo Mirandilla (Кадис)
Кадис
Атлетико
Испания. Лига 1. 12-й тур
29 окт, 19:30. Ramon Sanchez Pizjuan (Севилья)
Севилья
Райо Вальекано
Испания. Лига 1. 12-й тур
29 окт, 22:00. Mestalla (Валенсия)
Валенсия
Барселона
Испания. Лига 1. 12-й тур
30 окт, 16:00. El Sadar (Памплона)
Осасуна
Вальядолид
Испания. Лига 1. 12-й тур
30 окт, 18:15. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Жирона
Испания. Лига 1. 12-й тур
30 окт, 20:30. San Mames (Бильбао)
Атлетик
Вильярреал
Испания. Лига 1. 12-й тур
30 окт, 23:00. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
Бетис
Испания. Лига 1. 12-й тур
31 окт, 23:00. Estadio Manuel Martinez Valero (Эльче)
Эльче
Хетафе

Футбол
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Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 11 10 1 0 28-9 31
2
 Барселона 11 9 1 1 28-4 28
3
 Атлетико 11 7 2 2 18-9 23
4
 Р. Сосьедад 11 7 1 3 16-13 22
5
 Бетис 11 6 2 3 14-8 20
6
 Атлетик 11 5 3 3 19-12 18
7
 Вильярреал 11 5 3 3 14-7 18
8
 Осасуна 11 5 2 4 11-11 17
9
 Р. Вальекано 11 4 3 4 16-14 15
10
 Валенсия 11 4 3 4 18-13 15
11
 Вальядолид 11 4 2 5 11-15 14
12
 Мальорка 11 3 3 5 9-12 12
13
 Сельта 11 3 2 6 12-21 11
14
 Альмерия 11 3 1 7 12-19 10
15
 Севилья 11 2 4 5 11-18 10
16
 Хетафе 11 2 4 5 11-19 10
17
 Эспаньол 11 2 4 5 14-19 10
18
 Жирона 11 2 3 6 15-19 9
19
 Кадис 11 1 4 6 5-22 7
20
 Эльче 11 0 4 7 8-26 4
Результаты / календарь
1 тур
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
28.10 22:00
Мальорка – Эспаньол
 - : -
29.10 15:00
Альмерия – Сельта
 - : -
29.10 17:15
Кадис – Атлетико
 - : -
29.10 19:30
Севилья – Р. Вальекано
 - : -
29.10 22:00
Валенсия – Барселона
 - : -
30.10 16:00
Осасуна – Вальядолид
 - : -
30.10 18:15
Реал – Жирона
 - : -
30.10 20:30
Атлетик – Вильярреал
 - : -
30.10 23:00
Р. Сосьедад – Бетис
 - : -
31.10 23:00
Эльче – Хетафе
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 12
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 7
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

 7
П
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 6
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 5
Родригу

Родригу

Реал

 4
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 9 2 2
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 5 2 0
Давид Гарсия

Давид Гарсия

Осасуна

 9 1 5
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