«Барселона» в гостях у «Валенсии», «Реал сыграет с «Жироной» в матчах 12-го тура ла лиги

28 октября стартует 12-й тур чемпионата Испании по футболу. «Барселона» на выезде сыграет с «Валенсией», «Реал» примет дома «Жирону» и другие встречи.

«СЭ» проведет онлайн-трансляции игр ла лиги. Видеотрансляции доступны в прямом эфире на платформе «Окко Спорт».