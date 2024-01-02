«Реал Сосьедад» — «Алавес»: Захарян начнет матч на скамейке

Стал известен стартовый состав «Реал Сосьедад» на матч против «Алавеса» в 19-м туре испанской ла лиги.

Встреча пройдет в Сан-Себастьяне. Начало — в 21.15 по московскому времени.

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян начнет игру на скамейке запасных.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Тирни, Субельдия, Ле Норманн, Траоре, Браис Мендес, Мерино, Субименди, Кубо, Ойярсабаль, Андре Силва.