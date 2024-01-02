Гринвуд получил красную карточку в матче «Хетафе» с «Райо Вальекано», оставив свою команду вдевятером

Нападающий «Хетафе» Мейсон Гринвуд получил красную карточку в матче против «Райо Вальекано» в 19-м туре испанской ла лиги.

На 50-й минуте 22-летнего англичанина удалили с поля из-за споров с арбитром. Удаление стало для хозяев поля уже вторым — на 40-й минуте вторую желтую карточку получил Хуанма Латаса.

В текущем сезоне Гринвуд провел 15 матчей, забил 5 мячей и сделал 4 результативные передачи. Он выступает за испанский клуб на правах аренды из «Манчестер Юнайтед».