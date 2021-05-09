Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Реал» — «Севилья»: прямая трансляция матча ла лиги

20:00
Винисиус Жуниор. Фото Reuters
Винисиус Жуниор. Фото Reuters
Теги:

9 мая «Реал» в Мадриде сыграет против «Севильи» в матче 35-го тура чемпионата Испании. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени.

«Реал» с 74 очками занимает третье место в турнирной таблице ла лиги. «Севилья» располагается на четвертой строчке с 70 баллами.

Следить за игрой «Реал» — «Севилья» можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире канала «Матч Футбол 1».

Видеотрансляция матча «Реал» — «Севилья»

Реал — Севилья

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Россия — Швейцария: во сколько трансляция финала чемпионата мира по керлингу
Портрет деда Зеленского пронесли на акции «Бессмертный полк» в Донецке
Западные СМИ отреагировали на речь Путина на параде Победы в Москве
Какая вы мама по знаку зодиака

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд