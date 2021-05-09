9 мая «Реал» в Мадриде сыграет против «Севильи» в матче 35-го тура чемпионата Испании. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени.

«Реал» с 74 очками занимает третье место в турнирной таблице ла лиги. «Севилья» располагается на четвертой строчке с 70 баллами.

Следить за игрой «Реал» — «Севилья» можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире канала «Матч Футбол 1».

Видеотрансляция матча «Реал» — «Севилья»