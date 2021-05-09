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Черышев провел 100-й матч за «Валенсию»

19:26
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«Валенсия» обыграла «Вальядолид» (3:0) в домашнем матче 35-го тура чемпионата Испании.

Эта игра стала для полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева 100-й в футболке испанского клуба. Россиянин вышел на замену на 77-й минуте и отметился результативной передачей.

30-летний Черышев выступает за «Валенсию» с 2018 года. Всего за клуб на его счету 10 голов и 10 голевых передач во всех турнирах

«Валенсия» имеет 59 очков и на данный момент занимает 13-е место. У «Вальядолида» 31 очко и 17-я позиция.

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