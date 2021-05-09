«Сельта» в большинстве переиграла «Вильярреал»
«Вильярреал» на своем поле проиграл «Сельте» в матче 35-го тура чемпионата Испании. Команда из Виго победила со счетом 4:2.
Отметим, что «Вильярреал» весь второй тайм играл вдевятером. У «Сельты» в концовке встречи также был удален один игрок.
«Вильярреал» с 52 очками идет на 6-м месте в турнирной таблице примеры. У «Сельты» 47 очков и 8-я позиция.
Чемпионат Испании. Лига 1
35-й тур
«Вильярреал» — «Сельта» — 2:4 (1:3)
Голы: Мина, 19 (0:1). Мойсес Гомес, 25 (1:1). Мина, 34 — с пенальти (1:2). Мендес, 45+3 — с пенальти (1:3). Солари, 57 (1:4). Х.Морено, 87 — с пенальти (2:4).
«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Альбиоль, Пенья, Фунес Мори, Эступиньян (А.Морено, 46), Парехо (Пако Алькасер, 66), Капуэ (Коклен, 54), Тригерос, Мойсес Гомес (Х.Морено, 54), Ниньо (Раба, 66), Пино.
«Сельта»: Вильяр, Араухо, Мальо (Айду, 69), Кариколь, Домингес, Суарес, Бельтран, Нолито (Холсгроув, 78), Мина (Феррейра, 78), Солари (Васкес, 68), Мендес.
Предупреждения: Эступиньян, 5. Серхио Асенхо, 33. Араухо, 44. Феррейра, 79. Пино, 89.
Удаления: Рульи, 45+4 (на скамейке запасных). Марио Гаспар, 45+7 (на скамейке запасных). Феррейра, 88.
Судья: Медье Хименес (Испания).
9 мая. Вильярреал. Стадион «Эстадио де ла Керамика».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2020-2021/
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