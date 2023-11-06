«Реал» не смог обыграть «Райо Вальекано»

«Реал» и «Райо Вальекано» не забили голов в матче 12-го тура чемпионата Испании — 0:0. Встреча состоялась на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

«Реал» с 29 очками занимает 2-е место в турнирной таблице ла лиги. «Райо Вальекано» идет на 9-й строчке — 18 очков.