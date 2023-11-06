Анчелотти рассказал о травме Беллингема
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после ничьей с «Райо Вальекано» (0:0) в матче 12-го тура чемпионата Испании рассказал о травме полузащитника Джуда Беллингема.
«У Беллингема проблема с плечом. Завтра он пройдет медицинское обследование. Надеюсь, он сможет сыграть в среду против «Браги», — цитирует Football Espana Анчелотти.
«Реал» с 29 очками занимает 2-е место в турнирной таблице ла лиги. «Райо Вальекано» идет на 9-й строчке — 18 очков.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Жирона
|12
|10
|1
|1
|29-15
|31
|
2
|Реал
|12
|9
|2
|1
|23-8
|29
|
3
|Барселона
|12
|8
|3
|1
|24-12
|27
|
4
|Атлетико
|11
|8
|1
|2
|26-11
|25
|
5
|Атлетик
|12
|6
|3
|3
|21-14
|21
|
6
|Бетис
|12
|5
|5
|2
|16-15
|20
|
7
|Р. Сосьедад
|12
|5
|4
|3
|20-15
|19
|
8
|Валенсия
|12
|5
|3
|4
|15-13
|18
|
9
|Р. Вальекано
|12
|4
|6
|2
|14-15
|18
|
10
|Лас-Пальмас
|12
|5
|2
|5
|10-11
|17
|
11
|Осасуна
|12
|4
|1
|7
|14-20
|13
|
12
|Хетафе
|11
|2
|6
|3
|13-16
|12
|
13
|Вильярреал
|12
|3
|3
|6
|17-21
|12
|
14
|Алавес
|12
|3
|3
|6
|10-16
|12
|
15
|Севилья
|11
|2
|5
|4
|17-16
|11
|
16
|Кадис
|11
|2
|4
|5
|10-16
|10
|
17
|Мальорка
|12
|1
|6
|5
|12-18
|9
|
18
|Сельта
|12
|1
|4
|7
|11-20
|7
|
19
|Гранада
|12
|1
|3
|8
|17-29
|6
|
20
|Альмерия
|12
|0
|3
|9
|14-32
|3
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37 тур
38 тур
|3.11
|23:00
|
Лас-Пальмас – Атлетико
|2 : 1
|4.11
|16:00
|
Осасуна – Жирона
|2 : 4
|4.11
|18:15
|
Бетис – Мальорка
|2 : 0
|4.11
|20:30
|
Сельта – Севилья
|1 : 1
|4.11
|23:00
|
Р. Сосьедад – Барселона
|0 : 1
|5.11
|16:00
|
Алавес – Альмерия
|1 : 0
|5.11
|18:15
|
Валенсия – Гранада
|1 : 0
|5.11
|20:30
|
Вильярреал – Атлетик
|2 : 3
|5.11
|23:00
|
Реал – Р. Вальекано
|0 : 0
|6.11
|23:00
|
Хетафе – Кадис
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|10
|
|
Альваро Мората
Атлетико
|7
|
|
Жерар Морено
Вильярреал
|7
|П
|
|
Диего Рико
Хетафе
|5
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|4
|
|
Лукас Робертоне
Альмерия
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|10
|2
|2
|
|
Ойян Сансет
Атлетик
|9
|1
|0
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|10
|1
|4
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