Анчелотти рассказал о травме Беллингема

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после ничьей с «Райо Вальекано» (0:0) в матче 12-го тура чемпионата Испании рассказал о травме полузащитника Джуда Беллингема.

«У Беллингема проблема с плечом. Завтра он пройдет медицинское обследование. Надеюсь, он сможет сыграть в среду против «Браги», — цитирует Football Espana Анчелотти.

«Реал» с 29 очками занимает 2-е место в турнирной таблице ла лиги. «Райо Вальекано» идет на 9-й строчке — 18 очков.