«Атлетик» едва не упустил победу над «Вильярреалом», выигрывая 3:0 к 85-й минуте

«Атлетик» из Бильбао на выезде обыграл «Вильярреал» в матче 12-го тура испанской ла лиги — 3:2.

Гости выигрывали со счетом 3:0 после голов Руиса де Галарреты (2-я минута), Нико Уильямса (22-я) и Иньяки Уильямса (30-я). На 86-й минуте за «Вильярреал» отличился Жерар Морено, а еще через минуту Александр Серлот сократил отставание хозяев до минимума, но забить еще не раз не удалось.

«Атлетик» (21 очко) занимает пятое место в ла лиге. «Вильярреал» (12) опустился на 13-ю строчку в турнирной таблице.