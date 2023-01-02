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Сегодня, 09:12

«Реал» проявляет интерес к защитнику «Ливерпуля» Конате

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Реал» интересуется защитником «Ливерпуля» Ибраима Конате, сообщает MediaFoot.

По данным источника, главный тренер мадридцев Карло Анчелотти был впечатлен игрой футболиста на ЧМ-2022 и хочет, чтобы клуб подписал 23-летнего француза в летнее трансферное окно после завершения сезона.

Конате выступает за «Ливерпуль» с июля 2021 года. В сезоне-2022/23 он принял участие в 4 матчах мерсисайдцев во всех турнирах. На ЧМ-2022 он провел 5 игр за сборную Франции, которая вышла в финал турнира и проиграла Аргентине (3:3, по пенальти — 2:4).

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Конате в 35 миллионов евро.

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 Реал 15 12 2 1 35-14 38
2
 Барселона 15 12 2 1 34-6 38
3
 Р. Сосьедад 15 9 2 4 21-17 29
4
 Атлетико 15 8 3 4 23-14 27
5
 Атлетик 15 7 4 4 24-14 25
6
 Бетис 15 7 4 4 17-12 25
7
 Вильярреал 15 7 3 5 17-11 24
8
 Осасуна 15 7 2 6 16-16 23
9
 Р. Вальекано 15 6 5 4 22-18 23
10
 Мальорка 15 5 4 6 13-15 19
11
 Валенсия 15 5 4 6 23-17 19
12
 Жирона 15 4 5 6 22-24 17
13
 Альмерия 15 5 2 8 17-23 17
14
 Вальядолид 15 5 2 8 13-23 17
15
 Хетафе 15 4 5 6 14-20 17
16
 Эспаньол 15 2 7 6 17-23 13
17
 Сельта 15 3 4 8 15-27 13
18
 Севилья 15 2 6 7 14-23 12
19
 Кадис 15 2 6 7 10-27 12
20
 Эльче 15 0 4 11 10-33 4
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
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38 тур
6.01 20:30
Эльче – Сельта
 - : -
6.01 23:00
Валенсия – Кадис
 - : -
7.01 18:15
Вильярреал – Реал
 - : -
7.01 20:30
Мальорка – Вальядолид
 - : -
7.01 23:00
Эспаньол – Жирона
 - : -
8.01 16:00
Альмерия – Р. Сосьедад
 - : -
8.01 18:15
Р. Вальекано – Бетис
 - : -
8.01 20:30
Севилья – Хетафе
 - : -
8.01 23:00
Атлетико – Барселона
 - : -
9.01 23:00
Атлетик – Осасуна
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 13
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 8
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

 8
П
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 6
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 6
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 5
И К Ж
Херман Пеццела

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Бетис

 12 2 2
Гонсало Верду

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Эльче

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