Полузащитник Денис Суарес на правах свободного агента перейдет в «Вильярреал»

Полузащитник «Сельты» Денис Суарес на правах свободного агента перейдет в «Вильярреал». Стороны согласовали условия контракта, сообщает Mundo Deportivo.

28-летний футболист подпишет контракт до 2025 года.

Отметим, что Денис Суарес уже был игроком «Вильярреала» в сезоне-2015/16.

В нынешнем сезоне Денис Суарес ни разу не выходил на поле в составе команды из Виго из-за конфликта с тренерским штабом.