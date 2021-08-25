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«Реал» подтвердил положительный тест на COVID-19 у Лунина

13:44
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«Реал» на своем официальном сайте сообщил о положительном результате теста на коронавирус у голкипера Андрея Лунина.

Украинец перешел в состав «сливочных» летом 2018 года. До этого он выступал в составе луганской «Зари». Покупка вратаря обошлась «Реалу» в 8,5 млн евро.

Лунин успел поиграть за несколько испанских клубов на правах аренды. Он выступал за «Овьедо», «Вальядолид» и «Леганес».

Ранее 22-летний голкипер получил вызов в сборную Украины на матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против Казахстана и Франции.

Дополнительная информация:

https://www.realmadrid.com/en/news/2021/08/25/official-announcement-lunin?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=organico

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