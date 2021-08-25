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«Атлетико» купил форварда «Герты» Кунью, которым интересовался «Зенит»

14:21
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«Атлетико» приобрел нападающего «Герты» Матеуса Кунью, сообщает пресс-служба мадридцев.

Контракт 22-летнего бразильца рассчитан до лета 2026 года. Трансфер игрока стоил клубу 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что игроком интересовался «Зенит». Клуб готов был заплатить за форварда 25 миллионов евро, однако игрок не хотел ехать в Россию.

В сезоне-2020/21 Кунья провел 28 матчей за «Герту», на его счету восемь голов и восемь результативных передач.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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