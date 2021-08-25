Ла лига поддержит решение клубов не отпускать игроков на международные матчи
13:09
Руководство ла лиги окажет поддержку тем клубам, которые решат не отпускать игроков на матчи отбора к чемпионату мира 2022 года.
Представители ла лиги считают, что участие игроков на международном чемпионате нанесет ущерб «честности соревнований».
В настоящее время 25 игроков из 13 различных клубов получили вызов в национальные сборные.
«Календарь международных матчей не может и не должен изменяться таким образом, особенно с учетом того, что существуют жизнеспособные альтернативы», — заявили в пресс-службе ла лиги.
В ближайшие дни руководство ла лиги назначит встречу с пострадавшими клубами.
Дополнительная информация:
https://www.laliga.com/en-GB/news/official-statement-conmebol
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