«Реал» отложил планы по покупке у «Байера» полузащитника Вирца

«Реал» не будет покупать полузащитника «Байера» и сборной Германии Флориана Вирца ранее лета 2023 года, сообщает Defensa Central.

По данным источника, «Байер» хочет сохранить 18-летнего футболиста еще на сезон, так как хавбек показывает хорошие результаты.

В текущем сезоне Вирц забил 10 голов и сделал 13 передач в 28 матчах во всех турнирах.