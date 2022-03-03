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Сегодня, 10:30

Дембеле встретился с Хави для обсуждения своей игры за «Барселону»

Дембеле обсудил с Хави свое будущее в «Барселоне»
Виктория Кравченко
Усман Дембеле.
Фото AFP

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле на встрече с главным тренером Хави заявил о желании отдавать все силы ради команды, сообщает Diario Sport.

По данным источника, несколько дней назад специалист и футболист встретились, чтобы обсудить положение француза в клубе. Дембеле пообещал Хави, что будет отдавать все силы, играя за «Барселону».

В прошлом матче «Барселоны» против «Атлетика» футболист отметился голом и отдал две результативные передачи.

Усман Дембеле
Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
0
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2
 Севилья 26 15 9 2 39-18 54
3
 Бетис 26 14 4 8 48-32 46
4
 Барселона 25 12 9 4 46-28 45
5
 Атлетико 26 13 6 7 47-34 45
6
 Р. Сосьедад 26 12 8 6 27-25 44
7
 Вильярреал 26 11 9 6 47-25 42
8
 Атлетик 26 9 10 7 29-25 37
9
 Валенсия 26 8 9 9 38-42 33
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 Сельта 26 8 8 10 29-28 32
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 Эспаньол 26 7 8 11 31-40 29
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 Эльче 26 7 8 11 28-37 29
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 Хетафе 26 6 9 11 26-30 27
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 Мальорка 26 6 8 12 23-41 26
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 Гранада 26 5 10 11 27-40 25
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 Кадис 26 3 12 11 21-39 21
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 Алавес 26 5 6 15 21-44 21
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 Леванте 26 3 9 14 28-51 18
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4.03 23:00
Алавес – Севилья
 - : -
5.03 16:00
Осасуна – Вильярреал
 - : -
5.03 18:15
Эспаньол – Хетафе
 - : -
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Валенсия – Гранада
 - : -
5.03 23:00
Реал – Р. Сосьедад
 - : -
6.03 16:00
Кадис – Р. Вальекано
 - : -
6.03 18:15
Эльче – Барселона
 - : -
6.03 20:30
Сельта – Мальорка
 - : -
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Бетис – Атлетико
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