Дембеле встретился с Хави для обсуждения своей игры за «Барселону»

Дембеле обсудил с Хави свое будущее в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле на встрече с главным тренером Хави заявил о желании отдавать все силы ради команды, сообщает Diario Sport.

По данным источника, несколько дней назад специалист и футболист встретились, чтобы обсудить положение француза в клубе. Дембеле пообещал Хави, что будет отдавать все силы, играя за «Барселону».

В прошлом матче «Барселоны» против «Атлетика» футболист отметился голом и отдал две результативные передачи.