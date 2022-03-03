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Сегодня, 06:25

Хедира назвал «Барселону» лучшей командой прошлого десятилетия

Виктория Кравченко

Бывший игрок «Реала» Сами Хедира назвал «Барселону» прошлого десятилетия лучшей командой, что он видел.

«Даже будучи игроком «Реала» могу сказать, что «Барса» 2010-х была лучшей командой, которую я когда-либо видел. Я играл за действительно великолепные команды, но эта...

Лучшие игроки, против которых я играл, — Хави и Иньеста. Обидно, что им так и не удалось выиграть «Золотой мяч». И еще Бускетс. Они никогда не теряли мяч», — цитирует Хедиру ESPN.

Хедира выступал в «Реале» с 2010 по 2015 год. По окончании сезона 2020/21 футболист объявил о завершении карьеры.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Tn92ULspOQ0
Сами Хедира
ФК Барселона
ФК Реал
0
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И В Н П +/- О
1
 Реал 26 18 6 2 52-20 60
2
 Севилья 26 15 9 2 39-18 54
3
 Бетис 26 14 4 8 48-32 46
4
 Барселона 25 12 9 4 46-28 45
5
 Атлетико 26 13 6 7 47-34 45
6
 Р. Сосьедад 26 12 8 6 27-25 44
7
 Вильярреал 26 11 9 6 47-25 42
8
 Атлетик 26 9 10 7 29-25 37
9
 Валенсия 26 8 9 9 38-42 33
10
 Сельта 26 8 8 10 29-28 32
11
 Осасуна 26 8 8 10 25-31 32
12
 Р. Вальекано 25 9 4 12 28-30 31
13
 Эспаньол 26 7 8 11 31-40 29
14
 Эльче 26 7 8 11 28-37 29
15
 Хетафе 26 6 9 11 26-30 27
16
 Мальорка 26 6 8 12 23-41 26
17
 Гранада 26 5 10 11 27-40 25
18
 Кадис 26 3 12 11 21-39 21
19
 Алавес 26 5 6 15 21-44 21
20
 Леванте 26 3 9 14 28-51 18
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38 тур
4.03 23:00
Алавес – Севилья
 - : -
5.03 16:00
Осасуна – Вильярреал
 - : -
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Эспаньол – Хетафе
 - : -
5.03 20:30
Валенсия – Гранада
 - : -
5.03 23:00
Реал – Р. Сосьедад
 - : -
6.03 16:00
Кадис – Р. Вальекано
 - : -
6.03 18:15
Эльче – Барселона
 - : -
6.03 20:30
Сельта – Мальорка
 - : -
6.03 23:00
Бетис – Атлетико
 - : -
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Атлетик – Леванте
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Реал

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Карим Бензема

Реал

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Атлетик

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Барселона

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Жюль Кунде

Севилья

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Иньиго Мартинес

Атлетик

 20 1 6
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