Хедира назвал «Барселону» лучшей командой прошлого десятилетия

Бывший игрок «Реала» Сами Хедира назвал «Барселону» прошлого десятилетия лучшей командой, что он видел.

«Даже будучи игроком «Реала» могу сказать, что «Барса» 2010-х была лучшей командой, которую я когда-либо видел. Я играл за действительно великолепные команды, но эта...

Лучшие игроки, против которых я играл, — Хави и Иньеста. Обидно, что им так и не удалось выиграть «Золотой мяч». И еще Бускетс. Они никогда не теряли мяч», — цитирует Хедиру ESPN.

Хедира выступал в «Реале» с 2010 по 2015 год. По окончании сезона 2020/21 футболист объявил о завершении карьеры.