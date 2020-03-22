«Реал»: «Оплакиваем потерю человека, который посвятил свою жизнь клубу»

На официальном сайте «Реала» появилось заявление в связи со смертью бывшего президента мадридской команды Лоренсо Санса из-за коронавируса COVID-19.

«Реал Мадрид», его президент и совет директоров клуба с сожалеют о смерти Лоренсо Санса, который был президентом «Реала» с 1995 по 2000 год. Мы также хотим выразить свои глубочайшие соболезнования, а также всю свою привязанность к нему и его жене, детям и друзьям. Во время президентства Лоренсо Санса «Реал» продолжал творить свою историю и становиться легендарным клубом.

Сегодня «Реал» оплакивает потерю президента, посвятившего большую часть своей жизни своей страсти — клубу из Мадрида", — написано в заявлении «Реала».

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