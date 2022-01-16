«Реал» может купить Влаховича вместо Холанна

«Реал» рассматривает кандидатуру форварда «Фиорентины» Душана Влаховича, сообщает El Nacional.

По данным источника, 21-летний серб может стать альтернативой нападающему дортмундской «Боруссии» Эрлину Холанну. Если «сливочные» не смогут купить норвежца, они переключатся на Влаховича.

В нынешнем сезоне Влахович забил 23 мяча в 28 матчах за «Фиорентину» и сборную Сербии. Сообщалось, что игроком также интересуется «Арсенал».