В воскресенье, 21 апреля на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания) состоится главное противостояние сезона. «Реал» Мадрид сыграет с «Барселоной» в 32-м туре чемпионата Испании. Начало матча — в 22.00 по московскому времени.

Обе команды являются претендентами на чемпионство. Королевский клуб набрал 78 очков и лидирует в примере. Каталонская команда с 70 баллами идет на 2-й строчке ла лиги.

В чемпионате Испании сезона 2023/2024 сливочные проиграли всего лишь один раз — в 6-м туре в матче против «Атлетико». Их победная серия составляет 25 игр. У каталонцев серия из 9 побед подряд.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния. Ключевые события встречи будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Матч «Реал» — «Барселона» — смотрите эксклюзивно в Okko.