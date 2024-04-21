«Реал» — «Барселона»: стартовые составы на матч ла лиги

Тренерские штабы «Реала» и «Барселоны» огласили стартовые составы на матч 32-го тура ла лиги. Встреча пройдет сегодня, 21 апреля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало — в 22.00 мск.

«Реал»: Лунин, Васкес, Тчуамени, Рюдигер, Камавинга, Модрич, Вальверде, Кроос, Родриго, Винисиус, Беллингем.

«Барселона»: тер Штеген, Кунде, Араухо, Кубарси, Канселу, Гюндоган, де Йонг, Кристенсен, Ямал, Левандовски, Рафинья.

Королевский клуб набрал 78 очков и лидирует в примере. Каталонская команда с 70 баллами идет на 2-й строчке ла лиги.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния.