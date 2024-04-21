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Сегодня, 21:08

«Реал» — «Барселона»: стартовые составы на матч ла лиги

Виктория Кравченко
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Тренерские штабы «Реала» и «Барселоны» огласили стартовые составы на матч 32-го тура ла лиги. Встреча пройдет сегодня, 21 апреля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало — в 22.00 мск.

«Реал»: Лунин, Васкес, Тчуамени, Рюдигер, Камавинга, Модрич, Вальверде, Кроос, Родриго, Винисиус, Беллингем.

«Барселона»: тер Штеген, Кунде, Араухо, Кубарси, Канселу, Гюндоган, де Йонг, Кристенсен, Ямал, Левандовски, Рафинья.

Королевский клуб набрал 78 очков и лидирует в примере. Каталонская команда с 70 баллами идет на 2-й строчке ла лиги.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

ФК Барселона
ФК Реал
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«Реал» Мадрид — «Барселона»: смотреть трансляцию матча ла лиги в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 31 24 6 1 67-20 78
2
 Барселона 31 21 7 3 62-34 70
3
 Жирона 32 21 5 6 67-40 68
4
 Атлетико 31 19 4 8 59-36 61
5
 Атлетик 32 16 10 6 52-30 58
6
 Р. Сосьедад 32 13 12 7 46-34 51
7
 Бетис 32 12 12 8 40-38 48
8
 Валенсия 32 13 8 11 35-34 47
9
 Вильярреал 32 11 9 12 51-55 42
10
 Хетафе 32 9 13 10 38-44 40
11
 Осасуна 32 11 6 15 37-46 39
12
 Лас-Пальмас 32 10 7 15 30-39 37
13
 Севилья 31 8 10 13 39-44 34
14
 Р. Вальекано 32 7 13 12 27-39 34
15
 Алавес 31 8 8 15 26-38 32
16
 Мальорка 31 6 13 12 25-36 31
17
 Сельта 32 7 10 15 37-47 31
18
 Кадис 32 4 13 15 22-45 25
19
 Гранада 32 3 9 20 33-61 18
20
 Альмерия 32 1 11 20 31-64 14
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
19.04 22:00
Атлетик – Гранада
 1 : 1
20.04 15:00
Сельта – Лас-Пальмас
 4 : 1
20.04 17:15
Р. Вальекано – Осасуна
 2 : 1
20.04 19:30
Валенсия – Бетис
 1 : 2
20.04 22:00
Жирона – Кадис
 4 : 1
21.04 15:00
Хетафе – Р. Сосьедад
 1 : 1
21.04 17:15
Альмерия – Вильярреал
 1 : 2
21.04 19:30
Алавес – Атлетико
 - : -
21.04 22:00
Реал – Барселона
 - : -
22.04 22:00
Севилья – Мальорка
 - : -
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ЖК
Г
Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

 18
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 16
Анте Будимир

Анте Будимир

Осасуна

 16
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 9
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 8
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 8
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Бетис, Осасуна

 23 2 5
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 23 2 2
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 15 1 3
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