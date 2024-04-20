Самое важное о принципиальном матче лучших клубов испанской ла лиги.

«Реал» Мадрид и «Барселона» встретятся в 32-м туре чемпионата Испании по футболу. Эта принципиальная игра носит название эль класико (или эль классико). Матч мадридского и каталонского топ-клубов традиционно вызывает повышенное внимание, смотреть его собираются болельщики по всему миру.

Дата и место проведения эль класико

Дата первого эль класико в 2024 году — 21 апреля. Матч между «Реалом» и «Барселоной» пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. По оценкам ла лиги, в среднем смотреть игру этих соперников у телевизоров и на онлайн-платформах собираются около 650 миллионов человек.

Матч «Реал» — «Барселона» — смотрите эксклюзивно в Okko

Время начала эль класико

Ближайший матч эль класико «Реал» Мадрид — «Барселона» начнется в 22.00 по московскому времени. Ознакомиться полностью с расписанием игр 32-го тура примеры можно по ссылке на сайте «СЭ».

Джуд Беллингем. Фото Global Look Press

«Реал» Мадрид: новости и результаты команды

«Реал» набрал 78 очков и лидирует после 31-го тура в турнирной таблице чемпионата Испании. Разность мячей мадридцев в ла лиге — 67-20. Команда Карло Анчелотти является самой результативной в примере на данный момент. У «сливочных» наименьшее количество пропущенных голов в чемпионате в нынешнем сезоне. До этого лишь раз в своей истории «Королевский клуб» пропускал всего 20 мячей за 31 тур в ла лиге — в сезоне-1987/88.

Свой последний перед эль класико матч в ла лиге «Реал» провел 13 апреля. В 31-м туре чемпионата Испании команда Анчелотти одержала победу над «Мальоркой» со счетом 1:0.

9 апреля в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «сливочные» сыграли вничью с «Манчестер Сити» со счетом 3:3. Игра прошла в Мадриде. 17 апреля соперники встретились в Манчестере, команда Анчелотти вырвала победу в серии пенальти — 1:1, 4:3.

У «Реала» всего одно поражение в текущем сезоне ла лиги — от «Атлетико» (1:3) в шестом туре 24 сентября 2023 года. «Королевский клуб» не проигрывает на протяжении 15 матчей подряд: у клуба 10 побед и пять ничьих. Серия длится с 21 января.

В списке травмированных «Реала» голкипер Тибо Куртуа и защитник Давид Алаба.

14 апреля журналист Рамон Альварес де Мон сообщил, что полузащитник Арда Гюлер может уйти в аренду в следующем сезоне. 19-летний турецкий футболист хочет получать больше игрового времени.

Марк-Андре тер Штеген. Фото Global Look Press

«Барселона»: новости и результаты команды

«Барселона» располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Испании с 70 набранными очками. Разность забитых и пропущенных голов команды Хави в ла лиге — 62-34.

В своем последнем перед эль класико матче в ла лиге 13 апреля в 31-м туре «Барселона» с минимальным перевесом обыграла «Кадис» (1:0). Единственный гол забил форвард Жоау Феликс. В примере сине-гранатовые не проигрывают на протяжении десяти встреч подряд.

10 апреля в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов каталонцы победили «ПСЖ» со счетом 3:2. Игра прошла в Париже на стадионе «Парк де Пренс». 16 апреля «Барселона» разгромно уступила команде Луиса Энрике на своем поле и вылетела из турнира — 1:4.

В списке травмированных сине-гранатовых защитник Алехандро Бальде и Гави.

«Барселона» сыграет с «Реалом» в специальной форме с логотипом Karol G. Кароль Джи — колумбийская певица, у которой более 50 миллионов прослушиваний в месяц в Spotify (сервис является титульным спонсором клуба). В прошлом году певица вошла в топ-10 самых популярных исполнителей. На футболке каталонцев нанесена надпись Karol G с рисунком сердца в форме шипов.

Главный тренер «Барселоны» Хави ранее сообщил, что не планирует менять решение об уходе из команды по окончании сезона. Впервые испанский специалист заявил об этом 28 января после поражения от «Вильярреала» (3:5) в 22-м туре ла лиги.

«Я говорил вам это на каждой пресс-конференции, — приводит слова Хави Marca. — Ничего не изменилось. Если хотите, поменяйте вопрос, я даю такую возможность. Я пытаюсь изменить динамику ради клуба, больше я ничего не делаю. Решение не изменится».

Матч «Реал» — «Барселона» — смотрите эксклюзивно в Okko

Ламин Ямаль в специальной форме «Барселоны» к матчу с «Реалом». Фото ФК «Барселона»

Статистика эль класико: кто ведет в истории и последние результаты

«Реал» и «Барселона» в общей сложности провели друг с другом 256 официальных игр. На счету каталонцев 100 побед в матчах эль класико, мадридцы одержали 105 побед, еще 51 встреча завершилась вничью. Разность мячей — 433-417 в пользу «Реала».

В текущем сезоне-2023/24 «Реал» и «Барселона» провели две игры против друг друга. 28 октября 2023 года в 11-м туре чемпионата клуб из Мадрида выиграл в Барселоне со счетом 2:1. 14 января 2024 года «Реал» разгромил «Барселону» в финале Суперкубка Испании (4:1).

В последний раз «Барселона» обыгрывала «Реал» в эль класико в сезоне-2022/23. Тогда в 26-м туре ла лиги 19 марта 2023-го сине-гранатовые победили «сливочных» — 2:1.

Хави. Фото Reuters

Что говорят о ближайшем эль класико

Главный тренер «Барселоны» Хави после победы над «Кадисом» (1:0) в 31-м туре чемпионата Испании напомнил журналистам, что клуб не проигрывает на протяжении трех месяцев. Специалист намерен продолжить удачную серию и в ближайшем эль класико.

«Наша команда провела очень хороший матч с точки зрения серьезности и профессионализма, — приводит слова Хави Marca. — Мы хотели продолжить оказывать давление на «Реал».

У меня очень хорошие отношения с футболистами. Я верю в эту семью. Я знал, что мы сделаем шаг вперед. Думаю, наша команда прибавила, мы стали лучше защищаться, стали более амбициозными. Это лучший момент сезона.

Мы три месяца не проигрываем, и я вижу, что команда в полном порядке. Нам нужно пользоваться этой положительной динамикой.

Сейчас наступает лучшая, самая прекрасная и захватывающая стадия, идеальная для борьбы. Нас ждет потрясающая футбольная война во вторник, а затем класико. Мы хотим добиться чего-то значимого, понимая, что все сложно".

Матч «Реал» — «Барселона» — смотрите эксклюзивно в Okko

Карло Анчелотти. Фото AFP

Где смотреть эль класико «Реал» Мадрид — «Барселона»

В России смотреть матч эль класико «Реал» Мадрид — «Барселона» можно по подписке в онлайн-кинотеатре Okko. Для пользователей сервиса покажут видеотрансляцию эль класико в Full HD качестве и в прямом эфире. Okko также публикует обзоры игр примеры, снимает аналитические передачи с приглашенными экспертами и комментаторами.

На сайте «СЭ» в разделе матч-центр проведут онлайн-трансляцию ключевых событий встречи ла лиги 32-го тура.

Трансляцию ближайшего, первого в 2024 году эль класико «Реал» Мадрид — «Барселона» смотри в России эксклюзивно в Okko.