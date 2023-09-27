«Реал» на своем поле сыграет против ФК «Лас Пальмас» в 7-м туре чемпионата Испании в среду, 27 сентября. Встреча пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало — в 20:00 по московскому времени.

Формальные события и статистика игры будут доступны на сайте «СЭ» в текстовой трансляции. Матч «Реал» — «Лас Пальмас» в прямом эфире покажет российский стриминговый сервис «Окко» в разделе «Спорт». По федеральному телевидению игру не покажут.

Последняя очная встреча команд завершилась победой мадридского клуба со счетом 3:0. «Реал» после 6 туров набрал 15 очков и занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе «Лас Пальмас» 5 очков и текущее 17-е место.

Полный календарь ла лиги и турнирная таблица лиги в актуальном виде в сезоне 2023 / 2024 доступны на сайте «СЭ»