Воры проникли в дом Серхио Рамоса, когда его дети были внутри

Неизвестные ворвались в дом защитника «Севилья» Серхио Рамоса, сообщила газета ABC.

По данным источника, инцидент произошел 20 сентября, когда спортсмен находился на матче, а его жены Пилар Рубио не было в городе.

Когда воры проникли в дом, внутри находились четверо детей пары и их няни. В ходе случившегося они не пострадали.

Из дома были похищены дорогостоящие часы, украшения, одежду и наличные, которые Рамос и Рубио хранили дома. Полиция уже начала расследование случившегося.