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Воры проникли в дом Серхио Рамоса, когда его дети были внутри

Виктория Кравченко
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Серхио Рамос.
Фото AFP

Неизвестные ворвались в дом защитника «Севилья» Серхио Рамоса, сообщила газета ABC.

По данным источника, инцидент произошел 20 сентября, когда спортсмен находился на матче, а его жены Пилар Рубио не было в городе.

Когда воры проникли в дом, внутри находились четверо детей пары и их няни. В ходе случившегося они не пострадали.

Из дома были похищены дорогостоящие часы, украшения, одежду и наличные, которые Рамос и Рубио хранили дома. Полиция уже начала расследование случившегося.

Серхио Рамос
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 И В Н П +/- О
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 Барселона 7 5 2 0 18-8 17
2
 Жирона 6 5 1 0 16-7 16
3
 Реал 6 5 0 1 11-6 15
4
 Атлетик 6 4 1 1 11-4 13
5
 Атлетико 5 3 1 1 13-5 10
6
 Валенсия 6 3 1 2 9-6 10
7
 Р. Вальекано 6 3 1 2 7-9 10
8
 Р. Сосьедад 6 2 3 1 12-10 9
9
 Кадис 6 2 2 2 6-8 8
10
 Бетис 6 2 2 2 6-11 8
11
 Хетафе 6 2 1 3 8-11 7
12
 Севилья 6 2 1 3 11-9 7
13
 Осасуна 6 2 1 3 7-8 7
14
 Вильярреал 6 2 1 3 9-11 7
15
 Мальорка 7 1 3 3 9-12 6
16
 Алавес 6 2 0 4 5-9 6
17
 Лас-Пальмас 6 1 2 3 2-4 5
18
 Сельта 6 1 1 4 6-10 4
19
 Гранада 6 1 0 5 9-17 3
20
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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