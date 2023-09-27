Воры проникли в дом Серхио Рамоса, когда его дети были внутри
Неизвестные ворвались в дом защитника «Севилья» Серхио Рамоса, сообщила газета ABC.
По данным источника, инцидент произошел 20 сентября, когда спортсмен находился на матче, а его жены Пилар Рубио не было в городе.
Когда воры проникли в дом, внутри находились четверо детей пары и их няни. В ходе случившегося они не пострадали.
Из дома были похищены дорогостоящие часы, украшения, одежду и наличные, которые Рамос и Рубио хранили дома. Полиция уже начала расследование случившегося.
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|
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|
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|17
|
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|6
|5
|1
|0
|16-7
|16
|
3
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|6
|5
|0
|1
|11-6
|15
|
4
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|6
|4
|1
|1
|11-4
|13
|
5
|Атлетико
|5
|3
|1
|1
|13-5
|10
|
6
|Валенсия
|6
|3
|1
|2
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|10
|
7
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|6
|3
|1
|2
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|10
|
8
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|2
|3
|1
|12-10
|9
|
9
|Кадис
|6
|2
|2
|2
|6-8
|8
|
10
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|6
|2
|2
|2
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|8
|
11
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|6
|2
|1
|3
|8-11
|7
|
12
|Севилья
|6
|2
|1
|3
|11-9
|7
|
13
|Осасуна
|6
|2
|1
|3
|7-8
|7
|
14
|Вильярреал
|6
|2
|1
|3
|9-11
|7
|
15
|Мальорка
|7
|1
|3
|3
|9-12
|6
|
16
|Алавес
|6
|2
|0
|4
|5-9
|6
|
17
|Лас-Пальмас
|6
|1
|2
|3
|2-4
|5
|
18
|Сельта
|6
|1
|1
|4
|6-10
|4
|
19
|Гранада
|6
|1
|0
|5
|9-17
|3
|
20
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|7
|0
|2
|5
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|2
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38 тур
|26.09
|20:00
|
Севилья – Альмерия
|5 : 1
|26.09
|22:30
|
Мальорка – Барселона
|2 : 2
|27.09
|20:00
|
Атлетик – Хетафе
|- : -
|27.09
|20:00
|
Реал – Лас-Пальмас
|- : -
|27.09
|20:00
|
Вильярреал – Жирона
|- : -
|27.09
|22:30
|
Кадис – Р. Вальекано
|- : -
|27.09
|22:30
|
Валенсия – Р. Сосьедад
|- : -
|28.09
|20:00
|
Сельта – Алавес
|- : -
|28.09
|20:00
|
Гранада – Бетис
|- : -
|28.09
|22:30
|
Осасуна – Атлетико
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Альваро Мората
Атлетико
|5
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|5
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
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|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
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|
|
Диего Рико
Хетафе
|3
|
|
Ньигес Сауль
Атлетико
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|И
|К
|Ж
|
|
Феде Сан Эметерио
Кадис
|3
|1
|1
|
|
Чими Авила
Осасуна
|5
|1
|1
|
|
Рафинья
Барселона
|5
|1
|1
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