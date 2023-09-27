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Сегодня, 20:00

«Валенсия» — «Реал Сосьедад»: прямая трансляция матча ла лиги

«Реал Сосьедад» Захаряна на выезде сыграет против «Валенсии» 27 сентября в 22:30
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Фото Reuters

«Реал Сосьедад» Арсена Захаряна сыграет против «Валенсии» в 7-м туре чемпионата Испании в среду, 27 сентября. Встреча пройдет на стадионе «Месталья» в Валенсии, Испания". Начало — в 22:30 по московскому времени.
Формальные события и статистика игры будут доступны на сайте «СЭ» в текстовой трансляции. Матч «Реал Сосьедад» — «Валенсия» в прямом эфире покажет российский стриминговый сервис «Окко» в разделе «Спорт». По федеральному телевидению игру не покажут.

Испания. Ла Лига. 7-й тур
27 сент, 22:30. Mestalla (Валенсия)
Валенсия
Реал Сосьедад

Последняя очная встреча команд завершилась победой Валенсии со счетом 1:0. «Реал Сосьедад» после 6 туров набрал 9 очков и занимает восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе «Валенсии» 10 очков и текущее 6-е место.

За «Реал Сосьедад» выступает российский полузащитник Арсен Захарян, который перешел в испанский клуб из «Динамо» в августе 2023 года. Он принял участие в трех матчах испанской команды, провел на поле в сумме 35 минут и не отличился результативными действиями.

Ближайшую игру Захарян пропустит, так как заразился коронавирусом.

Полный календарь ла лиги и турнирная таблица лиги в актуальном виде в сезоне 2023 / 2024 доступны на сайте «СЭ»

Арсен Захарян
Футбол
ФК Валенсия
ФК Реал Сосьедад
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«Реал» — «Лас Пальмас»: прямая трансляция матча ла лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 7 5 2 0 18-8 17
2
 Жирона 6 5 1 0 16-7 16
3
 Реал 6 5 0 1 11-6 15
4
 Атлетик 6 4 1 1 11-4 13
5
 Атлетико 5 3 1 1 13-5 10
6
 Валенсия 6 3 1 2 9-6 10
7
 Р. Вальекано 6 3 1 2 7-9 10
8
 Р. Сосьедад 6 2 3 1 12-10 9
9
 Кадис 6 2 2 2 6-8 8
10
 Бетис 6 2 2 2 6-11 8
11
 Хетафе 6 2 1 3 8-11 7
12
 Севилья 6 2 1 3 11-9 7
13
 Осасуна 6 2 1 3 7-8 7
14
 Вильярреал 6 2 1 3 9-11 7
15
 Мальорка 7 1 3 3 9-12 6
16
 Алавес 6 2 0 4 5-9 6
17
 Лас-Пальмас 6 1 2 3 2-4 5
18
 Сельта 6 1 1 4 6-10 4
19
 Гранада 6 1 0 5 9-17 3
20
 Альмерия 7 0 2 5 8-18 2
Результаты / календарь
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25 тур
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27 тур
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
26.09 20:00
Севилья – Альмерия
 5 : 1
26.09 22:30
Мальорка – Барселона
 2 : 2
27.09 20:00
Атлетик – Хетафе
 - : -
27.09 20:00
Реал – Лас-Пальмас
 - : -
27.09 20:00
Вильярреал – Жирона
 - : -
27.09 22:30
Кадис – Р. Вальекано
 - : -
27.09 22:30
Валенсия – Р. Сосьедад
 - : -
28.09 20:00
Сельта – Алавес
 - : -
28.09 20:00
Гранада – Бетис
 - : -
28.09 22:30
Осасуна – Атлетико
 - : -
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Альваро Мората

Альваро Мората

Атлетико

 5
Джуд Беллингем

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Реал

 5
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Барселона

 5
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 4
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Диего Рико

Хетафе

 3
Ньигес Сауль

Ньигес Сауль

Атлетико

 3
И К Ж
Феде Сан Эметерио

Феде Сан Эметерио

Кадис

 3 1 1
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 5 1 1
Рафинья

Рафинья

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 5 1 1
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