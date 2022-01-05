«Реал» хочет подписать Мбаппе и Холанна во время летнего трансферного окна

«Реал» сформировал планы по укреплению состава на сезон-2022/23, сообщает AS.

По информации источника, «Реал» хочет подписать нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе во время летнего трансферного окна.

Также мадридский клуб хочет подписать форварда «Боруссии» Эрлина Холанна, несмотря на интерес со стороны «Барселоны».

Отмечается, что мадридцы не собираются продлевать контракты с защитником Марсело, полузащитником Иско и нападающим Гаретом Бэйлом. Все трое покинут клуб по завершении нынешнего сезона. При этом с хавбеком Лукой Модричем, у которого истекает контракт летом, будет подписано новое соглашение.

Сливочные ждут предложений по защитнику Хесусу Вальехо и полузащитнику Дани Себальосу, на которых не рассчитывает главный тренер команды Карло Анчелотти.

Также «галактикос» следит за переговорами между «Челси» и защитником Антонио Рюдигером, который может стать свободным агентом летом.