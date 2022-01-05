«Астон Вилла» ведет переговоры с «Барселоной» об аренде Коутиньо до конца сезона
17:35
«Астон Вилла» ведет переговоры об аренде полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо, сообщает журналистка Хелена Кондис в Twitter.
По информации источника, английский клуб хочет арендовать 29-летнего бразильца до конца сезона-2021/22.
В нынешнем сезоне Коутиньо забил 2 мяча в 16 матчах за «Барселону». Контракт полузащитника с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
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