«Реал» готов заплатить за ван де Бека 55 миллионов евро

«Реал» намерен приобрести полузащитника «Аякса» Донни ван де Бека следующим летом. Мадридский клуб готов заплатить за 22-летнего голландца 55 миллионов евро, сообщает De Telegraaf.

«Реал» хотел купить полузащитнику еще прошедшим летом. Но тогда «Аякс» отказался продавать игрока, который сам решил, что ему пока лучше продолжить карьеру в Голландии.

В нынешнем сезоне ван де Бек провел в чемпионате 13 матчей, в которых забил 5 мячей и сделал 4 голевые передачи.

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