«Реал» готов продать Азара, если поступит предложение о трансфере

«Реал» может попытаться продать полузащитника Эдена Азара летом, сообщает As.

По информации СМИ, «Реал» не готов активно искать новый клуб для Азара, но если поступит предложение о трансфере, то клуб ответит на него. Отмечается, что «Реал» может продать бельгийца, чтобы собрать деньги на трансфер нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 30-летнего полузащитника в 40 миллионов евро. В составе «Реала» Азар выступает с лета 2019 года. Он перешел из «Челси» за 115 миллионов евро. Контракт рассчитан до лета 2024 год.

В текущем сезоне Азар провел 11 матчей в чемпионате Испании, забил 2 гола и отдал одну результативную передачу.