«Реал» готов продать Азара, если поступит предложение о трансфере
«Реал» может попытаться продать полузащитника Эдена Азара летом, сообщает As.
По информации СМИ, «Реал» не готов активно искать новый клуб для Азара, но если поступит предложение о трансфере, то клуб ответит на него. Отмечается, что «Реал» может продать бельгийца, чтобы собрать деньги на трансфер нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна.
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 30-летнего полузащитника в 40 миллионов евро. В составе «Реала» Азар выступает с лета 2019 года. Он перешел из «Челси» за 115 миллионов евро. Контракт рассчитан до лета 2024 год.
В текущем сезоне Азар провел 11 матчей в чемпионате Испании, забил 2 гола и отдал одну результативную передачу.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://as.com/futbol/2021/05/07/primera/1620401709_218599.html
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