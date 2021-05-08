Лопетеги оценил шансы «Севильи» победить «Реал» в матче ла лиги
Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги поделился ожиданиями от матча 35-го тура чемпионата Испании против «Реала».
«Мне особо нечего сказать. Работа Зидана говорит сама за себя. Невозможно сомневаться в его умениях. Зидан – идеальный тренер для «Реала».
«Севилья» находится высоко в турнирной таблице, потому что мы провели очень хороший год. Будем бороться за победу в каждом матче и постараемся улучшить наше положение.
Мы уже три матча не можем обыграть «Реал». Они проводили очень сбалансированные встречи с нами, в которых все-таки одерживали победу. Завтра нас ждет другая игра. Мы не оглядываемся назад», - приводит слова Лопетеги Marca.
В текущем сезоне «Севилья» идет 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании с 70 очками. От идущего на первом «Атлетико» команда отстает на шесть очков.
Матч «Реал» - «Севилья» пройдет завтра, 9 мая. Начало – в 22:00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.marca.com/futbol/sevilla/2021/05/08/60966874268e3e964c8b45ff.html
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