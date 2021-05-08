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Лопетеги оценил шансы «Севильи» победить «Реал» в матче ла лиги

14:26
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Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги поделился ожиданиями от матча 35-го тура чемпионата Испании против «Реала».

«Мне особо нечего сказать. Работа Зидана говорит сама за себя. Невозможно сомневаться в его умениях. Зидан – идеальный тренер для «Реала».

«Севилья» находится высоко в турнирной таблице, потому что мы провели очень хороший год. Будем бороться за победу в каждом матче и постараемся улучшить наше положение.

Мы уже три матча не можем обыграть «Реал». Они проводили очень сбалансированные встречи с нами, в которых все-таки одерживали победу. Завтра нас ждет другая игра. Мы не оглядываемся назад», - приводит слова Лопетеги Marca.

В текущем сезоне «Севилья» идет 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании с 70 очками. От идущего на первом «Атлетико» команда отстает на шесть очков.

Матч «Реал» - «Севилья» пройдет завтра, 9 мая. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Реал - Севилья

 

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/futbol/sevilla/2021/05/08/60966874268e3e964c8b45ff.html

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