Куман выразил надежду на объективную работу судей в матче с «Атлетико»
Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман поделился ожиданиями от матча 35-го тура чемпионата Испании против «Атлетико».
«Нужно быть готовыми к прессингу «Атлетико». Все знают, что «Барселона» — атакующая команда, но есть и другие способы побеждать. «Атлетико» практически не будет оставлять пространства между зонами, когда мяч будет у нас. Нам нужно быть очень осторожными при игре без мяча. Судьи? Думаю, лучше не говорить о них. На такие матчи обычно назначают лучших. Надеюсь, что судьи и ВАР будут выносить справедливые решения для обеих команд», — приводит Marca слова Кумана.
Матч «Барселона» — «Атлетико» состоится сегодня, 8 мая. Начало встречи — в 17.15 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.marca.com/futbol/barcelona/2021/05/07/60951362ca474153638b45f7.html
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