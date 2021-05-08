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Куман выразил надежду на объективную работу судей в матче с «Атлетико»

13:15
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Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман поделился ожиданиями от матча 35-го тура чемпионата Испании против «Атлетико».

«Нужно быть готовыми к прессингу «Атлетико». Все знают, что «Барселона» — атакующая команда, но есть и другие способы побеждать. «Атлетико» практически не будет оставлять пространства между зонами, когда мяч будет у нас. Нам нужно быть очень осторожными при игре без мяча. Судьи? Думаю, лучше не говорить о них. На такие матчи обычно назначают лучших. Надеюсь, что судьи и ВАР будут выносить справедливые решения для обеих команд», — приводит Marca слова Кумана.

Матч «Барселона» — «Атлетико» состоится сегодня, 8 мая. Начало встречи — в 17.15 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/futbol/barcelona/2021/05/07/60951362ca474153638b45f7.html

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