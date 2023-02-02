Серхи Роберто в скором времени продлит контракт с «Барселоной»

Защитник каталонской «Барселоны» Серхи Роберто близок к продлению контракта, сообщает Sky Sport.

По данным источника, футболист подпишет соглашение сроком на один год с опцией продления еще на один сезон.

Нынешнее соглашение игрока с «Барселоной» заканчивается в конце нынешнего сезона. Ранее сообщалось, что каталонцы не хотят продлевать соглашение.

В этом сезоне в активе Роберто два гола в чемпионате Испании в 12 матчах.