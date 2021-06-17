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«Реал» близок к продлению контракта с Вараном

12:07
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«Реал» хочет продлить контракт с защитником Рафаэлем Вараном, сообщает в Twitter журналист Николо Скира. Ранее футболист отказался подписывать новое соглашение с мадридским клубом.

По данным источника, стороны близки к тому, чтобы заключить новый договор до 2025 года ближайшие дни. На данный момент обсуждаются последние детали соглашения.

Нынешний контракт футболиста рассчитан до лета 2022 года. В «Реале» игрок выступает с 2011 года. Сообщалось, что в Варане заинтересован «ПСЖ».

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Виктория Кравченко все материалы автора
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