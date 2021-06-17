«Севилья» не заинтересована в услугах Рамоса
09:55
«Севилья» не заинтересована в услугах защитника Серхио Рамоса. Об этом сообщил в своем Twitter журналист Sky Sport Фабрицио Романо.
«Реал» в среду объявил, что Рамос, который выступал за клуб с 2005 года, покинет мадридцев. В четверг состоится прощальная пресс-конференция.
35-летний Рамос — воспитанник «Севильи». В сезоне-2020/21 он провел 21 матч за «Реал», на его счету 4 гола и 1 результативная передача, нынешний контракт футболиста с «Королевским клубом» действует до конца июня 2021 года. 11 июня сообщалось, что «Севилья» предлагает 35-летнему испанцу контракт на 5 лет.
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