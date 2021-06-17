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«Манчестер Сити» хочет приобрести Рамоса этим летом

12:51
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«Манчестер Сити» интересуется капитаном «Реала» Серхио Рамосом, который в ближайшее время покинет мадридский клуб, сообщает AS.

По данным источника, «горожане» являются фаворитами в борьбе за 35-летнего защитника. Также за испанца готовы побороться «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».

Рамос выступает за «Реал» с 2005 года, его контракт действует до лета 2021-го. В составе команды защитник стал пятикратным чемпионом Испании, по четыре раза выигрывал Суперкубок страны, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, дважды брал национальный Кубок и трижды — Суперкубок УЕФА.

В сезоне-2020/21 он провел 21 матч за «сливочных», на его счету 4 гола и 1 результативная передача.

Дополнительная информация:

https://as.com/

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Виктория Кравченко все материалы автора
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