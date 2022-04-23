«Реал» близок к подписанию контракта с Рюдигером

«Реал» близок к подписанию контракта с защитником «Челси» Антонио Рюдигером, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, руководство мадридского клуба убедилось в необходимости подписать 29-летнего немца после его игры в составе «Челси» на «Сантьяго Бернабеу» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (3:2 ДВ).

Отмечается, что в «Реале» оптимистично смотрят на подписание соглашения с защитником. Трансфер может быть оформлен в ближайшее время.

В нынешнем сезоне Рюдигер забил пять мячей и отдал четыре результативные передачи в 47 матчах за «Челси». Контракт защитника с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.