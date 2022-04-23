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Сегодня, 09:27

«Реал» близок к подписанию контракта с Рюдигером

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Реал» близок к подписанию контракта с защитником «Челси» Антонио Рюдигером, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, руководство мадридского клуба убедилось в необходимости подписать 29-летнего немца после его игры в составе «Челси» на «Сантьяго Бернабеу» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (3:2 ДВ).

Отмечается, что в «Реале» оптимистично смотрят на подписание соглашения с защитником. Трансфер может быть оформлен в ближайшее время.

В нынешнем сезоне Рюдигер забил пять мячей и отдал четыре результативные передачи в 47 матчах за «Челси». Контракт защитника с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Источник: https://gianlucadimarzio.com/it/calciomercato-real-madrid-modric-rudiger-news-22-aprile-2022

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26%

1.44

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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Реал 33 24 6 3 69-29 78
2
 Барселона 32 18 9 5 61-32 63
3
 Севилья 33 17 12 4 49-27 63
4
 Атлетико 33 18 7 8 59-39 61
5
 Бетис 33 17 6 10 56-38 57
6
 Р. Сосьедад 33 15 10 8 32-31 55
7
 Вильярреал 33 14 10 9 53-31 52
8
 Атлетик 33 12 12 9 39-34 48
9
 Осасуна 33 12 8 13 34-44 44
10
 Валенсия 33 10 12 11 44-48 42
11
 Сельта 33 10 9 14 36-37 39
12
 Эспаньол 33 10 9 14 37-45 39
13
 Эльче 33 10 8 15 36-44 38
14
 Р. Вальекано 32 10 7 15 33-38 37
15
 Хетафе 33 8 11 14 31-37 35
16
 Мальорка 33 8 8 17 29-54 32
17
 Кадис 33 6 13 14 29-46 31
18
 Гранада 33 6 12 15 36-56 30
19
 Алавес 33 6 7 20 26-55 25
20
 Леванте 33 5 10 18 41-65 25
Результаты / календарь
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22.12 23:30
Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
 1 : 0
18.01 22:00
Бетис – Алавес
 4 : 0
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 1 : 1
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 4 : 2
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 0 : 1
2.03 23:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 0 : 2
24.04 22:00
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