Бордалас: «Победа в Кубке Испании очень важна для «Валенсии». Мы устроим настоящее шоу с «Бетисом»

Главный тренер «Валенсии» Хосе Бордалас поделился ожиданиями от финала Кубка Испании с «Бетисом».

«Это очень важный момент, которым мы собираемся насладиться, — приводит слова Бордаласа AS. — «Валенсия» очень мотивирована. С нетерпением жду игры. У нас молодая команда. Финал всегда сложен, тем более, когда у тебя такой соперник, как «Бетис», который проводит отличный сезон».

Тренер выразил надежду, что его подопечные получат огромную поддержку от болельщиков.

«Победа в Кубке Испании очень важна для «Валенсии». Игроки полностью отдают себя ради команды. Мы всегда стремимся к самым высоким целям. Думаю, что мы устроим настоящее шоу с «Бетисом», — сказал он.

Матч «Валенсия» — «Бетис» состоится сегодня, 23 апреля. Встреча пройдет на стадионе «Ла Картуха» в Севилье. Игра начнется в 23:00 по московскому времени.