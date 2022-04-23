Френки де Йонг может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг летом может перейти в клуб из АПЛ, сообщает Sport.es.

По данным источника, 24-летним игроком интересуется «Манчестер Юнайтед». Де Йонг входит в список трансферных целей нового главного тренера команды Эрика тен Хага на летнее окно. Сам футболист доволен своим положением в «Барсе», но играть под руководством тен Хага также был бы готов.

Голландец перешел в «Барселону» из «Аякса» в 2019 году. В этом сезоне полузащитник участвовал в 27 матчах чемпионата Испании, забил три гола и отдал три результативные передачи.