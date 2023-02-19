«Райо Вальекано» и «Севилья» сыграли вничью в ла лиге

«Райо Вальекано» и «Севилья» сыграли вничью в матче 22-го тура чемпионата Испании — 1:1.

В составе команды из Севильи забил Сусо, за клуб из Мадрида голом отметился Флориан Лежен.

«Райо Вальекано» занимает шестое место в трунирной таблице ла лиги (34 очка). «Севилья» находится на 12-й строчке (25).