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«Райо Вальекано» и «Севилья» сыграли вничью в ла лиге

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Райо Вальекано» — «Севилья» — 1:1.
Фото Global Look Press

«Райо Вальекано» и «Севилья» сыграли вничью в матче 22-го тура чемпионата Испании — 1:1.

В составе команды из Севильи забил Сусо, за клуб из Мадрида голом отметился Флориан Лежен.

«Райо Вальекано» занимает шестое место в трунирной таблице ла лиги (34 очка). «Севилья» находится на 12-й строчке (25).

Испания. Лига 1. 22-й тур
19 февр, 18:15. Vallecas (Мадрид)
Райо Вальекано
1:1
Севилья

ФК Райо Вальекано
ФК Севилья
0
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