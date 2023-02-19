«Эспаньол» в добавленное ко второму тайму время забил победный мяч в ворота «Эльче»

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«Эспаньол» на выезде вырвал победу в матче 22-го тура чемпионата Испании со счетом 1:0.

Победный мяч в добавленное ко второму тайму время забил защитник Серхи Дардер.

«Эспаньол» набрал 24 очка и пока занимает 12-е место в турнирной таблице.

«Эльче» остается на последней, 20-й строчке, имея в активе всего 9 очков.