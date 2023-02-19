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«Эспаньол» в добавленное ко второму тайму время забил победный мяч в ворота «Эльче»

Иван Шитик
Корреспондент
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Серхи Дардер.
Фото Global Look Press

«Эспаньол» на выезде вырвал победу в матче 22-го тура чемпионата Испании со счетом 1:0.

Победный мяч в добавленное ко второму тайму время забил защитник Серхи Дардер.

«Эспаньол» набрал 24 очка и пока занимает 12-е место в турнирной таблице.

«Эльче» остается на последней, 20-й строчке, имея в активе всего 9 очков.

Испания. Лига 1. 22-й тур
19 февр, 16:00. Estadio Manuel Martinez Valero (Эльче)
Эльче
0:1
Эспаньол

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2022-2023/
ФК Эльче
ФК Эспаньол
0
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 Реал 22 16 3 3 46-17 51
3
 Р. Сосьедад 22 13 4 5 32-22 43
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 Атлетико 21 11 5 5 30-17 38
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 Бетис 22 11 4 7 29-23 37
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 Р. Вальекано 21 9 6 6 28-23 33
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18.02 23:00
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