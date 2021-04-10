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Рамос впервые в карьере пропустит класико в ла лиге

09:57
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Защитник «Реала» Серхио Рамос не попал в заявку команды на матч 30-го тура чемпионата Испании против «Барселоны».

35-летний испанец восстанавливается от мышечной травмы. Он впервые в карьере пропустит класико в рамках чемпионата. До этого Рамос пропускал матчи с «Барселоной» два раза: он не принимал участия в ответном полуфинале Лиги чемпионов сезона-2010/11 и полуфинале Кубка Испании сезона-2012/13.

Телеканал РЕН ТВ покажет в прямом эфире матч, в котором встретятся мадридский «Реал» и каталонская «Барселона». Трансляция начнется 10 апреля в 21.50 по московскому времени.

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